Право, а не обязанность. ЦБ прокомментировал отказы компаний платить дивиденды

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Право на участие в прибыли компании посредством получения дивидендов — одно из основных прав акционера, напомнили в ЦБ. При этом выплата дивидендов — это право компании, а не обязанность. Об этом говорится в 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ЦБ прокомментировал отказы компаний платить дивиденды
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Окончательное решение о дивидендах принимают акционеры на общем собрании.

«Акционерным обществам при принятии решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов необходимо стремиться к достижению оптимального баланса между интересами акционеров и общества, учитывать потребности общества в финансировании инвестиционных программ, размер прибыли общества и стратегию его развития», — рассказали «РБК Инвестициям» в Центробанке.

Согласно Кодексу корпоративного управления, компаниям рекомендуется предоставлять акционерам полную информацию о принятом решении. Так, руководству компании стоит предоставить акционерам экономическое обоснование направления прибыли на собственные нужды и оценку того, насколько это соответствует дивидендной политике.

На начало июня более 50 компаний отказались выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, среди которых «Газпром», АЛРОСА, «Норникель», «Магнит», ЦИАН, «Русагро», «Русал», HeadHunter.

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