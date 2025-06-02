Выручка «Роснефти» в первом квартале 2025 года продемонстрировала снижение на 8,5%, до 2,3 трлн рублей. EBITDA сократилась на 15,5%, до 598 млрд рублей, сообщает Мarket Power со ссылкой на аналитиков.

Также отмечается, что чистая прибыль уменьшилась на 57%, до 170 млрд рублей, САРЕХ снизился на 2%, до 382 млрд рублей. Как сообщается, в условиях снижения стоимости нефти и укрепления национальной валюты выручка и EBITDA компании показали отрицательную динамику.

Сокращение чистой прибыли обусловлено увеличением процентных расходов, связанных с обслуживанием долга. Кроме того, компания теперь вынуждена платить налог на прибыль по ставке 25% вместо прежних 20%. Однако курсовые разницы могли предотвратить более значительное снижение показателя.

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Ожидается, что во втором квартале показатели ухудшатся на фоне дешевеющей нефти. Однако некоторые факторы могут поддержать результаты компании, среди них — снижение дисконтов на Urals и премиальный сорт ESPO, рост переработки на фоне летнего сезона и повышенного потребления и курсовые разницы, говорится в материале.

Ранее СМИ сообщали, что российская нефтяная компания «Роснефть» стала жертвой масштабной хакерской атаки. Работников также попросили не включать компьютеры и отключить питание.