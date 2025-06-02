Гейтс пообещал потратить большую часть своего состояния на развитие Африки

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс объявил о намерении потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Африканского союза.

Напомним, что еще в начале мая американский миллиардер заявил о планах в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation. По словам Гейтса, данная организация прекратит работу 31 декабря 2045 года — раньше, чем планировалось первоначально.

«Недавно я заявил о намерении в ближайшие 20 лет потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке», — сказал миллиардер на собрании Африканского союза.

Отмечается, что эти деньги пойдут на здравоохранение и благосостояние народов Африки.

На сегодняшний день Гейтс занимает пятую позицию в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние достигает 175 миллиардов долларов.