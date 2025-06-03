Мишустин укорил главу "Газпром нефти" за ответ, "как у чиновника"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с иронией отреагировал на попытку генерального директора "Газпром нефти" Александра Дюкова уйти от ответа на прямой вопрос.
Премьер сравнил с "ответом чиновника" заявления предпринимателя на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Чуть ниже стала активность вашего ИЦК (индустриальный центр компетенций - прим. ТАСС), - заметил Мишустин. - Еще несколько лет назад вы занимались активно проектированием, в том числе цифровым, вечной мерзлоты, но почему-то в общественно значимые проекты не подали ее".
Дюков подробно рассказал о фокусе внимания компании, цифровых двойниках и оптимальных технологических решениях.
"Масштабная задача - помочь нефтяным компаниям быстро трансформироваться в цифровые, - пояснил глава "Газпром нефти". - Есть еще более важные задачи". "Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ?" - уточнил Мишустин. "Все проекты…" - начал говорить о важности всех направлений работы Дюков, но был прерван. "Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают, - со смехом упрекнул премьер. - Не обижайтесь". "Да мы равняемся на чиновников!" - парировал глава "Газпром нефти".