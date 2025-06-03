Мишустин укорил главу «Газпром нефти» за ответ, «как у чиновника»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с иронией отреагировал на попытку генерального директора "Газпром нефти" Александра Дюкова уйти от ответа на прямой вопрос.

Премьер сравнил с "ответом чиновника" заявления предпринимателя на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Чуть ниже стала активность вашего ИЦК (индустриальный центр компетенций - прим. ТАСС), - заметил Мишустин. - Еще несколько лет назад вы занимались активно проектированием, в том числе цифровым, вечной мерзлоты, но почему-то в общественно значимые проекты не подали ее".

Дюков подробно рассказал о фокусе внимания компании, цифровых двойниках и оптимальных технологических решениях.