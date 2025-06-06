«Лента» захотела купить гипермаркеты сети «Магнит»

«Лента» может выкупить часть гипермаркетов «Магнит». Последний пытается сосредоточиться на развитии магазинов «у дома» и ультрамалых объектов, избавляясь от магазинов больших площадей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседники не знают подробных деталей возможной сделки. Один из них отмечает, что «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты, супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций.

Для «Ленты» покупка площадей «Магнита» — возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля.

Однако, один из собеседников предполагает, что закрывшиеся гипермаркеты «Магнит» может переделать под магазины сети «Азбука вкуса», которую ретейлер приобрел весной этого года.

В марте общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» достигала 922,6 тыс. м2. В этот портфель входит 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный». По данным аналитиков NF Group, все супермаркеты и гипермаркеты, находящихся у «Магнита» в собственности, могут стоить около 100 млрд руб.

В то же время количество больших объектов сети «Магнит» продолжает снижаться. С января по апрель, по подсчетам Infoline, прекратили работу 11 крупноформатных объектов «Магнита» торговой площадью более 17 тыс. м2.