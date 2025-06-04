Reuters: угрозы ракетной атаки беспокоят авиакомпании

В связи с растущей опасностью ракетных ударов и закрытием воздушного пространства авиакомпании испытывают серьезное беспокойство. Об этом сообщает Reuters.

В материале говорится, что компании, занимающиеся грузоперевозками, сталкиваются с увеличением затрат и снижением доли рынка из-за отмены рейсов и вынужденной корректировки маршрутов, которая нередко происходит в последний момент.

По словам Гая Мюррея, руководителя службы авиационной безопасности европейской авиакомпании TUI Airline, планировать полеты в таких условиях «чрезвычайно сложно».

«Авиационная отрасль процветает благодаря предсказуемости, и ее отсутствие всегда приводит к увеличению затрат», — отметил он.

Ввиду того, что воздушное пространство над Россией и Украиной, а также над некоторыми регионами Ближнего Востока, Индии и Пакистана и некоторыми частями Африки, закрыто, у авиакомпаний становится все меньше возможностей для построения маршрутов.

Марк Зи, основатель OPSGROUP, организации, которая делится информацией о рисках полетов, отметил, что в сравнении с ситуацией пятилетней давности, более половины государств, через которые проходит стандартный маршрут из Европы в Азию, теперь требуют дополнительной проверки перед каждым рейсом