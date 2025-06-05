Ростех заявил о невозможности возвращения Boeing и Airbus в Россию

В госкорпорации «Ростех» считают маловероятным возвращение иностранных авиапроизводителей в Россию и ставят целью полностью заменить зарубежные самолеты на отечественные к 2030 году.

Иностранные производители авиационной техники вряд ли получат возможность вернуться на российский рынок, сообщили в корпорации Ростех, передает ТАСС.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале госкорпорации, отмечается, что сценарий возвращения иностранных компаний выглядит «фантастическим и не слишком патриотичным». В заявлении подчеркивается: «Боинг и Эйрбас свой выбор сделали, а в русской культуре предателям верить не принято. Единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома – 100% российских судов в парках авиакомпаний».

В Ростехе добавили, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу достичь доли отечественных самолетов не менее 50% к 2030 году. По словам представителей госкорпорации, это означает сокращение числа иностранных самолетов в российских авиакомпаниях и их постепенную замену на отечественные лайнеры.

Госкорпорация также напомнила, что в настоящее время поставки зарубежных самолетов в страну не осуществляются, а будущее российской гражданской авиации связывается с новыми отечественными моделями МС-21 и Суперджет-100, которые начнут поставляться с будущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21. «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет.