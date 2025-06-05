Иностранные перевозчики хотят перевести рейсы из Москвы в другой город

По меньшей мере две иностранные авиакомпании инициировали переговоры о переводе части рейсов из трех аэропортов Москвы (Шереметьево, Внуково и Домодедово) в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпании и аэропорте.

Источник в российской авиакомпании сообщил, что переговоры были инициированы иностранными перевозчиками, которые уже отправляют свои самолеты в «Пулково» и обратно. Среди них, предварительно, Turkish Airlines. Второго перевозчика собеседник издания не назвал. Однако 2 июня президент Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg TV говорил, что перевозчик может пересмотреть расписание своих рейсов между Россией и другими точками мира из-за атак беспилотных летательных аппаратов в регионах.

«Ведомости» отмечают, что иностранным авиакомпания приходится пересматривать программы регулярных рейсов на территорию Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой атак дронов. Еще одна причина — огромное число пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из российской столицы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что иностранные авиакомпании могут пересмотреть расписание рейсов в России, но полностью отказываться от выполнения полетов в страну не будут.