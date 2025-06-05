Сбер представил AI-систему восстановления земель Verda, разработанную для комплексной работы с деградированными землями и опустыниванием, сообщает пресс-служба банка.

© Газета.Ru

Система уже проводит мониторинг и оценку динамики изменения почв с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В будущем Verda будет строить прогнозы и рекомендовать меры для восстановления земель. Презентация прошла на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Проект реализован в рамках соглашения между Сбером и Республикой Калмыкия, подписанного на международной конференции AI Journey в 2024 году. На сессии «Развитие цифровой инфраструктуры отрасли экологии и природопользования» о решении рассказала управляющий директор-руководитель дирекции по ESG Сбера Анастасия Федотова.

По ее словам, в России около 120 млн гектаров земель подвержено деградации и опустыниванию, что составляет примерно 7% территории страны. При этом 70% всей сельхозпродукции производится именно на территориях в зоне риска. Особо остро проблема стоит в 14 регионах, включая Калмыкию.

«AI-система восстановления земель Verda позволяет не просто оценивать риски, но и создавать инструменты, которые помогают с ними справляться на конкретной территории. Пилотный проект в Калмыкии показал точность AI-модели более 90%, и мы уже видим интерес со стороны других регионов. В этом контексте Verda становится ответом в решении задач продовольственной безопасности и экологии», — сказала она.

В Сбере отметили, что Verda сочетает методы анализа данных дистанционного зондирования Земли и технологии машинного обучения. Система классифицирует земли по степени деградации, оценивает эффективность восстановительных мер и выявляет участки, где необходимо проводить фитомелиорационные и другие природоохранные мероприятия.