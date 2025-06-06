Стало известно, во сколько Трампу обошлась ссора с Маском

Президент США Дональд Трамп мог потерять за день более $1 млрд из-за ссоры с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что падение стоимости акций на 8% в Trump Media and Technology Group стоило главе Белого дома примерно $202 млн. Более серьезным ударом для Трампа стало падение мемкоина TRUMP примерно на 10% — потери составили около $900 млн.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Симоньян высказалась о перепалке Трампа и Маска

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.