Citi понизил рейтинг Airbus до «нейтрального»

Citi Research понизил рейтинг Airbus SE (EPA:AIR) до "нейтрального" с "покупать", назвав укрепление евро ключевым фактором снижения целевой цены компании.

Брокерская компания снизила целевую цену акций до €183 с €209, отражая влияние недавнего укрепления евро по отношению к доллару США.

Airbus имеет значительную зависимость от обменного курса евро/доллар из-за своей структуры затрат и базы доходов. В то время как большая часть расходов компании осуществляется в евро, её продажи преимущественно номинированы в долларах США. Этот дисбаланс создаёт существенный риск транзакционных операций, согласно аналитикам Citi.

Хотя Airbus хеджирует свои валютные риски с типичным трёхлетним горизонтом, аналитики отметили, что обменный курс остаётся фундаментальным фактором, влияющим на оценку компании.

"Сильный евро по отношению к доллару США означает, что Airbus страдает от более высоких затрат", — отмечается в отчёте.

Citi оценивает, что каждое ослабление доллара на 1 цент снижает справедливую стоимость Airbus на €3–€3,5 за акцию.

Предыдущая целевая цена в €209 была основана на курсе евро/доллар 1,05. Теперь Citi использует текущий спотовый курс 1,14 в сочетании с трёхлетним форвардным спредом, в соответствии с практикой хеджирования Airbus.