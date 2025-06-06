В России массово сократили наем новых сотрудников

В 2025 году российский рынок труда столкнулся со снижением числа вакансий и замедлением найма. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные платформы hh.ru.

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По данным сервиса, с января по апрель количество предложений о работе упало на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно сильно падение затронуло такие сферы, как управление персоналом, логистика, автопром, сельское хозяйство, инвестиции и закупки. Аналогичную тенденцию зафиксировали и в SuperJob — там число активных вакансий сократилось на 11%.

По словам экспертов, первыми темпы найма сократили представители малого и среднего бизнеса в регионах. Некоторые из них вовсе приостановили подбор персонала. При этом, как отмечает профессор МГУ Наталья Зубаревич, острой нехватка специалистов ощущается лишь в отдельных регионах, в частности в Москве, где активно развивается производство.

Также сокращение числа вакансий наблюдается в строительстве, розничной торговле и IT-стартапах. Как пояснил директор по стратегии агентства «Инетика» Илья Подсеваткин, компании из этих отраслей столкнулись с необходимостью пересматривать кредиты по новым ставкам и стали экономить на всем, включая найм.