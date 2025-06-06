В отношении Т-банка завели дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-банка по признакам нарушения Закона о рекламе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в радиорекламе организации служба усматривает нарушения.

"Ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тыс. рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - пояснили в ФАС.

По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.