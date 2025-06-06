В Нижнем Новгороде объявлены победители Премии CIPR Digital-2025

3 июня в рамках X юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» были подведены итоги ежегодной Премии CIPR Digital. Лучшие российские компании и руководители получили награду за разработки в области экономики данных, специальными номинациям были отмечены достижения в развитии цифровых технологий на протяжении последних 10 лет.

© Пресс-служба ЦИПР

Деловая премия в области цифровых технологий CIPR Digital нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных. В этом году она отпраздновала свое пятилетие и, как и в прошлые годы, была приурочена к проведению конференции ЦИПР, проходящей в Нижнем Новгороде.

Премия прошла при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика». Технологическим партнером CIPR Digital-2025 выступила Positive Technologies: компания обеспечивала безопасность голосования и его защищенность от внешнего воздействия на всех этапах.

В этому году победителями CIPR Digital стали:

НТехЛаб («Зеленая цифра» —за лучшие проекты по цифровизации в области устойчивого развития);

«Нетвижн» («Городские решения» — за лучшие решения в сфере развития городских цифровых проектов);

«Гринатом» («Цифровая энергия» — за лучшее цифровое решение в развитии энергетической инфраструктуры);

Группа компаний Infowatch («Легенды инфобеза» — за лучший проект в области информационной безопасности);

Лысенко Эдуард Анатольевич, министр Правительства Москвы, руководитель Дирекции информационных технологий города Москвы («Лидер цифровой трансформации» — за личный вклад в цифровую трансформацию бизнеса и регионов);

«Норсофт» («Лучшее применение ИИ» — за реализацию лучшего проекта в области применения искусственного интеллекта);

«Гринатом» («Лучший финтех-проект» — за разработку финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий);

«Норсофт» («Умный транспорт» — за лучший проект в сфере цифровизации транспортного сектора);

«Норильский никель» («Лучшая цифровая платформа» — за лучший цифровой сервис для бизнеса);

«Норильский никель» («Технологическое лидерство» — за наиболее весомый вклад в достижение Россией национальной цели технологической независимости в ключевых областях);

«СПУТНИКС» («Космические технологии» — за наиболее выдающийся вклад в развитие космической промышленности);

«Норильский никель» («Промышленный масштаб» — за лучший проект в сфере цифровизации промышленности);

НТехЛаб («Здоровье нации» — за лучшие цифровые решения, электронные медицинские сервисы в области здравоохранения);

«Норильский никель» («Цифровое преОбразование» — за лучшее цифровое решение в области цифровой трансформации образования и науки).

В честь юбилея ЦИПР специальные номинации были вручены тем, кто наиболее активно поддерживает конференцию и своим вкладом помогает развиваться одному из главных событий в области цифровой экономики:

Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин («Душевное гостеприимство»);

Корпорация «Ростех» («ЦИПР Навсегда»);

Корпорация «Ростелеком» («Витрина инноваций»);

АО «Гринатом» («Масштаб экспозиции»);

Старший вице-президент блока Технологии «Сбер» Кирилл Меньшов («Голос цифры»);

Директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко («Амбассадор ЦИПР»);

Нижегородская ярмарка («Гений места»)

Группа «Астра», «Аквариус», «ИВА Технолоджис», «ХайТэк-Интеграция» («Цифровая вечеринка»);

ComNews («ЦИПР Медиа»).

Также почетными дипломами были отмечены постоянные медиапартнеры конференции: Rambler&Co, ICT Online, «Российская газета», «КоммерсантЪ», РБК, Интерфакс, журнал «РУБЕЖ», ТАСС, Телеспутник, «Эксперт».

X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит 2-5 июня 2025 года при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ». Генеральные партнеры: Госкорпорация Ростех, «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», Сбер, Яндекс, ГК «СиСофт», Т-Банк, «Газпром нефть», Трансмашхолдинг. Технологический партнер — группа компаний «ИКС Холдинг».

Rambler&Co — официальный медиапартнер, «Газета.Ru», «Лента.ру», портал «Рамблер» — информационные партнеры ЦИПР 2025.

ВИП-партнеры: «Группа Астра», «Лаборатория Касперского», Группа «Россети», РТК-ЦОД, ГК «Солар», NtechLab, ГК Softline, СОГАЗ, компания-разработчик инфраструктурного ПО «Базис», РЕД СОФТ, ЕвроХим, ФосАгро, Центр Биометрических Технологий, «Диасофт», МегаФон ПроБизнес, МТС, «КАМАЗ», АВТОВАЗ, Нижегородский автомобильный завод, К2Тех, Fplus, IBS, «Транснефть», Правительство Москвы, фирма «1С», Positive Technologies, РЖД.

Официальные партнеры: ИТ-холдинг Т1, OCS, Axiom JDK, SONET, Postgres Professional, СУПЕРТЕЛ, АСКОН, «Киберпротект», «Базальт СПО», Руцентр, OpenYard, Nexign, Альфа-Банк, Банк НОВИКОМ, ПСБ, Группа ПОЛИПЛАСТИК, Геоскан, СберТех, VK, «Северсталь», «Гравитон», Naumen, международный аэропорт Шереметьево, САТЕЛ, российский разработчик инженерного ПО «Топ Системы», «Код Безопасности», Группа Rubytech, корпорация «Галактика», «АЛМИ Партнер», «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), ГК «Цифра», Delta Computers, ГК «Катюша», ГК Бештау, Интерпроком, «Норникель», LANSOFT, Айтеко, «РТК ИТ Плюс», CommuniGate Pro (СБК), IVA Technologies, МойОфис, Т8, Иртея, Сибур, Аэрофлот - российские авиалинии, Группа «Т Плюс», «Гознак», ГК ICL, Netline, Т8, СИБУР, ИРТЕЯ, ГК «Аквариус», Группа Эмпериум. Партнер панельной дискуссии: Cloud.ru. Партнеры: Nedra Digital, ГК «Программный Продукт», SkillStaff, «Флант», UserGate.

Экспоненты: Sigur, СТМ Лабс, Контроль ИТ, Открытые решения, Ideco, Polymedia, CESCA, ФОРС, Content AI, Мобиус Технологии, Технопром, AXELOT, Моделирование и цифровые двойники, Хоулмонт, Мониторинг+, «Алгоритм С», UserGate, ЦТП, «Вебмониторэкс», Сигналтек, Первый Бит, Диполь, TRASSIR, CodeInside, Verbosity, ИС ЛАБС, Газпром ЦПС, VVPGroup, Труконф, Космическая связь, Алмакс ЦТ, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Инлайн Телеком Солюшнс, Тил Эйчар, «ИТ-Элемент29», ЦИТМ Экспонента, ЦРЦТ при поддержке Правительства и Минцифры Челябинской области, ГК Юзтех, МГТУ «СТАНКИН», Тераплан, Patseer. Бизнес-партнер: «Кросс технолоджис». Партнер зоны нетворкинга: Корпорация ITG.