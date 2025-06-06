Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 10 июня понизит ставки по рыночной ипотеке, говорится в сообщении кредитной организации. Там уточняется, что диапазон снижения составит от 2 до 3,5 процентных пунктов (п.п).

Также аналогичное снижение на 2 п.п. с 10 июня произойдет и по потребительским кредитам.

В то же время госбанк предупредил, что с 11 июня будут снижены ставки по основной линейки вкладов «Лучший%» и «СберВклад» на 1 п.п. по всем срокам, до 19%.

Согласно данным Домклик на 6 июня, минимальная ставка по рыночным программам на первичном рынке составляет 25,9%, а на вторичном рынке 26,3%.

В начале мая Сбербанк также отменил комиссии для застройщиков по программам льготного кредитования, включая программы «Семейная ипотека», «Ипотека для ИТ», Дальневосточная и Арктическая ипотека.