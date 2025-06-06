Гипермаркеты по всему миру могут закрыться, в том числе и в России

Формат огромных магазинов уже не является выгодным и популярным. Об этом заявил вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.

«Формат гипермаркетов сокращается по всему миру: где-то не открывают новые, где-то закрывают старые — это мировой тренд. Мы можем говорить о закате больших магазинов, но история циклична, может быть мы увидим такие объекты на каком-то уже другом уровне. "Магнит" всегда представлялся мне проектом, нацеленным на формат “магазин у дома”. Изначально, я оценивал его именно так, а гипермаркетов у него немного, я ни разу их не видел в Москве, хотя я знаю, что они есть. Я могу предположить, что те ретейлеры, которые были заточены под гипермаркеты изначально, и вкладывали в них деньги и силы, останутся на рынке подольше. А там, где это был побочный формат, сети уйдут от него. Это не навсегда, но в силу разных причин сегодня это уже устарело», — рассказал он в беседе с НСН.

По словам Максимова, закрытие больших площадей не скажется на доходах в отрасли.

«Топ-менеджеры получают высокие зарплаты, чтобы подсчитывать все расходы и двигаться в другие форматы: покупать региональные сети с меньшими площадями, частично сдвигаться в доставку, еще что-то придумывать. Они не будут сидеть и ждать, пока гипермаркеты окончательно загнутся. Цифры по выручке у крупнейших сетей вполне нормальные, катастрофы там нет», — заключил Максимов.

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