МИД: вопрос снятия санкций против Россельхозбанка обсуждается

Вопрос снятия санкций в отношении Россельхозбанка обсуждается в ходе консультаций, но их снятие не зависит от российской стороны.

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы считаем, что в принципе санкции, как я сказал, являются односторонними и незаконными, тем более санкции, которые затрагивают область обеспечения продовольственной безопасности в мире, о которой так пекутся в некоторых западных столицах», — сказал дипломат.

Евросоюз ввел санкции против Россельхозбанка в 2022 году, отключив его от системы SWIFT. Позднее кредитная организация была внесена в санкционные списки Великобритании, Японии, Австралии и Канады. Кроме того, она находится под секторальными санкциями США.

В марте 2025 года Россия на переговорах с США в Джидде выдвинула требование по выведению Россельхозбанка из-под ограничений. Такое предложение было выдвинуто в качестве условия возобновления Черноморской инициативы.