МИД заявил о новых правилах возврата западных компаний в Россию

Возвращение западных компаний на российский рынок теперь возможно только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Западные компании, желающие возобновить работу на российском рынке, должны будут подтвердить свою надежность и готовность к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу RT, передает ТАСС.

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«Те, кто хочет вернуться в Россию из западных стран, должны понимать, что им предстоит доказать нам свою надежность», – подчеркнул он.

Дипломат отметил, что после массового ухода западных компаний их рыночные ниши уже заняты. Он уточнил, что на рынке активно закрепились не только российские фирмы, но и компании из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Индии – и уступать свои позиции новые игроки не собираются.

Биричевский указал, что условия, которыми ранее пользовались западные бренды, теперь недоступны. По его словам, десять лет назад они работали в более благоприятной среде, но в нынешних реалиях всем придётся конкурировать на равных, без преференций.

Он также добавил, что уход зарубежных компаний стал неожиданностью и показал ненадежность западных партнеров. Биричевский заявил: «Мы поняли, что больше не можем просто верить их словам. Они берут на себя обязательства, подписывают разные договоренности, но легко выбрасывают их в корзину».

В завершение Биричевский образно сравнил ситуацию с известной сказкой: «А мы не хотим, знаете, если вспомнить сказку про Золушку, чтобы реальные активы вдруг превратились в тыкву».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что возвращающиеся западные компании не получат привилегий и преференций, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел». Премьер-министр Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым все же может быть разрешено вернуться на российский рынок. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что западные компании ушли из России по собственному желанию и им будет сложно вернуться независимо от причин ухода.