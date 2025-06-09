В мобильном приложении Сбербанка теперь можно заказать наличные

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» на смартфонах Android появилась возможность заказать наличные и выбрать офис банка, чтобы получить там деньги. Об этом рассказала пресс-служба кредитной организации.

«Сервис прост и удобен в использовании: достаточно зайти в раздел “Все сервисы” — “Управление финансами” — “Заказ наличных в офис” или набрать в поисковой строке “Заказ наличных”», — сообщили в Сбере.

Раньше, как отмечают в банке, нужно было дважды посещать офис: сначала для оформления заявки, а потом, чтобы забрать деньги.

Новая услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 млн рублей, 10 тысяч долларов или евро.