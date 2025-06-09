Турецкий холдинг перестал вкладываться в добычу золота на Украине

Турецкий строительный холдинг Onur Group перестал вкладываться в добычу золота на Украине из-за бесперспективности. Об этом заявил генеральный менеджер компании на Украине Эмре Караахметоглу, его цитирует ТАСС.

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По словам представителя турецкой компании, Onur инвестировала в добычу золота на Желтоводской золоторудной площади в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Однако эффективность добычи оказалась значительно ниже: компания ожидала около 4,5 грамма золота на тонну руды, а по факту получила 1,4 грамма.

«Это не дает экономической целесообразности для добычи. Поэтому мы не видим перспектив на этом участке и не планируем инвестировать дальше», — пояснил он.

Как заявил Караахметоглу, компания также планирует вести промышленную добычу на графитовом месторождении в Хмельницкой области на западе Украины. Работы должны начать с 2026 года.

Оценивая соглашение с США по поводу редкоземельных металлов, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что заработать на месторождениях золота на территории страны будет проблематично. Их освоение потребует от Вашингтона огромных вложений, прибыль от которых можно получить только через десятки лет. Эти мероприятия не окупятся ни за президентский срок Дональда Трампа, ни за время руководства страной его последователей.