Маркетплейсы помогли уральским компаниям нарастить сбыт и протестировать товары

Объединение компаний интернет-торговли подвело итоги первого квартала 2025 года: регионы по-прежнему генерируют больше 76 процентов всех онлайн-продаж. Больше чем на половину выросли объемы на Ямале, также в десятку наиболее активных вошла Свердловская область, показав прирост 2,8 процента.

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Объяснить такую динамику можно, пожалуй, количеством вовлеченных в цифровые отношения самозанятых, которые активно ищут новые возможности заявить о себе. А малые и средние предприниматели (МСП), количество которых за последние четыре года на Среднем Урале увеличилось со 193 до 213 тысяч, видят в интернет-платформах действенные инструменты по расширению сети сбыта и популяризации бренда вне региона.

Лидирует премиум

По словам руководителя департамента реализации проектов поддержки предпринимательства компании Wildberries и Russ Юлии Полетаевой, общий объем продаж производителей и поставщиков из УрФО за последний год поднялся на 58 процентов и составил 99,2 миллиарда рублей. Средний чек увеличился на девять процентов, количество реализованных товаров - на 46.

Разместиться на этой площадке решили 67 тысяч уральских компаний, 85 процентов - из категории МСП, - отмечает Полетаева.

Среди них есть как те, кто сводит общение с покупателем к ответам на отзывы, так и готовые открывать брендированные пункты выдачи заказов. Маркетплейс софинансирует партнеров, частично покрывая затраты на ремонт или оборудование помещения. В Екатеринбурге сейчас действует больше 3000 пунктов выдачи, зарегистрированы 8700 продавцов, прирост реализации по отношению к аналогичному периоду прошлого года - 42 процента.Чаще всего уральские поставщики выставляют в Сеть бытовую технику и электронику, предметы для дома и офиса, одежду и обувь, продукты длительного хранения.

У "Яндекс Маркета" картина похожая, но группа динамично растущих несколько шире за счет детского ассортимента, аксессуаров для автомобилей и косметики. При этом спрос растет везде, от масс-маркета до премиума. Так, в Екатеринбурге продажи товаров по ценам "выше среднего" и "премиум" в 1,5 раза опережают базовый набор, рассказали в пресс-службе компании.

Акция в минус

Науку онлайн-продаж многие постигают методом проб и ошибок. Владимир Попилевич, директор компании "Пэт Фуд Сервисес" из Перми, сотрудничает с маркетплейсами уже три года. Его продукция представлена на трех платформах, в месяц оборот составляет 25 миллионов рублей. Но даже сейчас предприниматель советует новичкам тщательно взвешивать риски.

- В зависимости от товара комиссия с продаж составляет от трех до 25 процентов. Более того, две площадки поднимают летом планку в нашей категории (корма для кошек и собак) с 11,5 до 16,5 процента, - говорит предприниматель. - Для нас это существенно. И вообще бытует мнение, что до 80 процентов продавцов работают на маркетплейсах в убыток, так как сталкиваются и с конкурентами, и с условиями, которые не прописаны в договоре оферты.

Среди самых распространенных рисков - отсутствие свободных слотов на складе. Платформы объясняют это сезонным спросом, гигантскими распродажами, дефицитом складов, а в это время страдает репутация поставщика. Покупатели оставляют гневные отзывы: "Не привезли вовремя, испортили праздник!", из-за чего товар реже показывается при поиске. Обжаловать вердикт площадки можно через техподдержку, но чаще всего отвечает бот: "Сроки доставки прописаны в договоре оферты".

Собеседник предупреждает: запуская новинку на маркетплейсе, в первые три месяца нужно быть готовым к убыткам. Потребуются силы, бюджет и время, чтобы товар стал узнаваемым. При этом входной порог у одной из популярных площадок недавно вырос в три раза, с десяти до тридцати тысяч рублей.

Сладкоежки в деле

Кондитерская компания "Шокодельня" из Екатеринбурга последние пять лет активно использует интернет-площадки для тестирования идей - зайдет потребителю или нет? По такой модели запускали и детские наборы для приготовления сладостей.

- Дизайн упаковки я придумал сам, - делится опытом директор Станислав Герштейн. - После первых сделок получили хорошие отзывы и поняли: можно изготовить целую партию. Маркетплейс хорош тем, что туда заходят люди, заряженные на покупку. Они не просто прицениваются, а изучают отзывы, плюсы и минусы товара. Не понравилось оформление или качество - отказался, деньги вернулись.

Предпочтения аудитории на разных площадках отличаются, предугадать платежеспособность и настроение клиентов невозможно, говорят предприниматели, поэтому всегда нужно быть готовым к экспериментам. Кроме того, партнеры достаточно часто корректируют правила игры.

- Допустим, меняют склад внутри территориального кластера, что ведет к удорожанию логистики. Или внезапно объявляют: бесплатное хранение - всего 90 дней, причем считают не с момента информирования, а с даты привоза последней партии. Для новичка условия классные, а давно работающие уходят в дикий минус, - говорит Герштейн.

Скидка за счет продавца

Петр Медведев из Екатеринбурга, у которого два офлайн-магазина для покупателей 18+, за последние три года успел посотрудничать с тремя маркетплейсами. По его мнению, тарифная политика понятна, договоры оферты прозрачны, их просто нужно внимательно читать. Комиссии зависят от товара и от того, где он хранится, у самого продавца или на складе маркетплейса. Будешь игнорировать регламент площадки - потеряешь ее лояльность.

Другой важный момент - скидка за счет продавца.

- Маркетплейсы какое-то время грешили тем, что добавляли позиции в свои акции без согласия продавцов. Просыпаешься утром, а у тебя масса заказов. Хотя маркетплейсы и субсидируют такие скидки, ты все равно в убытке, - объясняет Петр.

Сейчас такое встречается все реже: еще в феврале 2025 года ФАС обязала площадки заранее уведомлять об автоматическом добавлении в акцию, по почте или в "личном кабинете". Но все-таки у большинства предпринимателей остается ощущение, что манипуляции не прекратились: участвуешь в акциях - продажи идут, отказываешься - карточки с твоим товаром реже всплывают при релевантных запросах.

Нужно ли делать ставку исключительно на электронную коммерцию, развивая свой бренд? Бизнес считает, что нет: возрождение собственного сайта и "живые" точки продаж позволят продержаться на плаву и даже опередить конкурентов. Ведь люди, которые любят примерить и лично оценить товар, никуда не исчезли. На повышение узнаваемости торговой марки по-прежнему хорошо работают экскурсии, тематические праздники и подарки.