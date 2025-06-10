Раскрыта цель визита в Москву отца Илона Маска

Эррол Маск, отец техномагната Илона Маска, желает получить выгодные контракты с российским руководством. Этим обусловлен его визит в Россию, на «Форум будущего 2050», рассказал в интервью «Аргументам и фактам» политолог Сергей Марков.

Накануне Маск-старший заявил, что его с дочерью пытались отговорить от визита в Россию.

«Он же бизнесмен. Поэтому помимо участия в форуме отец Маска мог обсуждать и бизнес-проекты», — пояснил Марков.

По его словам, приезд Эррола Маска не означает, что его сын перешел на сторону России. Он добавил, что у них очень плохие отношения, они редко общаются.

Ранее сообщалось, что Илон Маск нанял сотню охранников, а также потратил $14,6 тыс. на усиление системы безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР.

Маск-старший заметил, что сын решил вложиться в безопасность после недавних угроз, поступивших в его адрес.