Альфа-Банк признан лучшим банком по работе со стартапами по итогам 2024
Альфа-Банк стал абсолютным лидером по взаимодействию с технологическими компаниями в рейтинге инновационности банков Sk Финтех Хаб Фонда «Сколково».
Банк создал модель быстрого запуска инноваций, которая уже доказала свою эффективность: более 400 рассмотренных стартапов, 30+ успешных пилотов и 20+ действующих контрактов. Таких результатов удалось достигнуть благодаря упрощенным процедурам согласования пилотов, доступу для стартапов к многомиллионной клиентской базе и быстрому масштабированию.
Банк активно развивает прорывные направления. Среди них искусственный интеллект и нейросетевые технологии, Phygital-решения для современных отделений, инновационные сервисы для бизнеса, а также встроенные финансовые продукты.
«Мы создали настоящий конвейер инноваций, где каждый перспективный стартап может за месяц запустить пилот с ведущим технологическим банком страны. Это не просто эксперименты — это реальные проекты, которые улучшают жизнь миллионов наших клиентов. Признание «Сколково» подтверждает: наша стратегия работы с инновациями работает. Мы не просто тестируем новые технологии — мы создаем будущее банкинга вместе с лучшими стартапами страны», — рассказал Екатерина Соловьева, руководитель офиса инноваций Альфа-Банка.