Альфа-Банк признан лучшим банком по работе со стартапами по итогам 2024

Альфа-Банк стал абсолютным лидером по взаимодействию с технологическими компаниями в рейтинге инновационности банков Sk Финтех Хаб Фонда «Сколково».

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Банк создал модель быстрого запуска инноваций, которая уже доказала свою эффективность: более 400 рассмотренных стартапов, 30+ успешных пилотов и 20+ действующих контрактов. Таких результатов удалось достигнуть благодаря упрощенным процедурам согласования пилотов, доступу для стартапов к многомиллионной клиентской базе и быстрому масштабированию.

Банк активно развивает прорывные направления. Среди них искусственный интеллект и нейросетевые технологии, Phygital-решения для современных отделений, инновационные сервисы для бизнеса, а также встроенные финансовые продукты.