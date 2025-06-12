Суд в США отказал России в прекращении расследования по делу ЮКОС

Суд в Вашингтоне отказал России в прекращении расследования по делу экс-акционеров ЮКОС, пытающихся взыскать с Москвы порядка $5 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«Российской Федерации отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу, <...> ходатайства о приостановке разбирательства и дополнительного ходатайства о приостановке разбирательства», — говорится в материалах суда.

Российская сторона требовала прекратить рассмотрение дела, ссылаясь на то, что американский суд не обладает необходимыми юридическими полномочиями. Кроме того, представители РФ не могли получать документы по делу, что противоречит российским законам, а Верховный суд США не успел рассмотреть ряд вопросов, имеющих отношение к вышеуказанному судебному разбирательству.

В августе 2024 года сообщалось, что у основателя ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) обнаружили имущество в США на $632 млн. Речь идет о доле собственности в семи отелях, жилых небоскребах и офисных зданиях. Отмечалось, что Россия может добиться ареста этого имущества даже с учетом сложных отношений с США.