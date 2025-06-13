Акции российских нефтяников выросли после взлета цен на Brent

Акции российских нефтяных компаний продемонстрировали рост после того, как цена на нефть марки Brent в ночь на 13 июня поднялась до $78,5 за баррель. Об этом сообщает РБК.

© Газета.ru

По состоянию на 12:07 по московскому времени, изменения в котировках выглядят следующим образом: «Русснефть» увеличилась на 5,01% и достигла ₽123,6; «Роснефть» выросла на 3,12%, до ₽429,9; «Газпром нефть» поднялась на 2,65%, до ₽534,35; обыкновенные акции «Татнефти» выросли на 2,34%, до ₽637,5; обыкновенные акции «Башнефти» увеличились на 1,76%, до ₽1851; акции ЛУКОЙЛа поднялись на 2,03%, до ₽6299; обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» выросли на 1,27%, до ₽22,275.

Отраслевой индекс Мосбиржи в секторе нефти и газа увеличился до 7366,14 пункта, что на 1,6% выше уровня закрытия 11 июня.

До этого сообщалось, что Цена нефти марки Brent увеличилась до $78 на фоне конфликта между Израилем и Ираном. По данным торгов на 05:30 по московскому времени, стоимость Brent возросла на 11,6%, достигнув $78,5 за баррель. Однако к 05:55 (МСК) темпы роста замедлились, и цена составила $77,36 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года вырос на 13,5%.