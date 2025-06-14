Мантуров назвал условие для иностранных компаний, возвращающихся в Россию

Российское правительство при определенных условиях разрешит иностранным компаниям конкурировать с отечественными производителями. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Мантуров дал интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, возвращение иностранцев возможно в тех секторах, где российский производитель уже закрепился на рынке и имеет на нем существенную долю.

«При определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента, который будет производить эту продукцию с высокой добавленной стоимостью на российском рынке»,— сказал Мантуров.

В мае сообщалось, что власти России разрабатывают условия для возможного возвращения зарубежных компаний на рынок. В подготовке нормативных документов участвуют Минфин, Минэкономразвития и другие ведомства.

Законопроект, устанавливающий порядок возврата иностранных брендов в Россию, Госдума может рассмотреть уже в июне.