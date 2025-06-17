Цена нефти Brent на ICE росла почти на 3,5%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года росла на лондонской бирже ICE почти на 3,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:30 мск, цена Brent росла на 3,45%, до $75 за баррель.

К 14:40 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $74,74 за баррель (+3,09%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года рос на 1,49%, до $71,64 за баррель.

Цена Brent на ICE в начале новой торговой недели росла более чем на 4% на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

На фоне нового обострения на Ближнем Востоке стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE днем 13 июня превышала $78 за баррель впервые с 28 января 2025 года и в максимуме за день поднималась до $78,5 за баррель.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Тогда же израильское воздушное пространство было полностью закрыто до новых распоряжений. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на своей территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.

О росте цен на нефть

В субботу 14 июня член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари сообщил, что Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива и "без колебаний примет соответствующее решение". Как заявлял ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко, закрытие Ираном Ормузского пролива вызовет резкий рост цен на нефть, что станет серьезной проблемой для Индии и Китая, а также Японии и европейских стран.

На следующий день министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем заявлял, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное противостоянием Ирана и Израиля, может вызвать рост цен на нефть до $200-300 за баррель. Он отмечал, что закрытие Ормузского пролива может привести к потере примерно пяти миллионов баррелей нефти в день из Персидского залива и Ирака, поступающей на нефтяной рынок.