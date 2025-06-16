В «Почте России» назвали высокие зарплаты курьеров ненормальными

Ситуация, когда зарплата курьеров доходит до 200-300 тысяч рублей в месяц, не выглядит нормальной для рынка и вредит всем, потому что обостряет конкуренцию за кадры. Об этом в интервью РБК заявил глава «Почты России» Михаил Волков.

В качестве выхода для снижения доходов персонала он назвал построение цифровой платформы для совместного использования сотрудников всеми участниками рынка.

По словам топ-менеджера, у «Почты» есть собственная курьерская служба, в которой работают 1,6 тысячи курьеров. Это направление активно развивается, но компания сталкивается с дефицитом кадров, что негативно сказывается на ее показателях и возможностях для развития.