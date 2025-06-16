Иностранцам стало сложнее продать бизнес в России

Зарубежным предпринимателям стало труднее реализовать свои бизнес-проекты в России. Доходы их компаний снижаются, что делает их менее привлекательными для местных инвесторов, заявил РБК управляющий директор Salut Advisory Евгений Пенкин.

Подчеркивается, что некоторые сделки по уходу иностранных компаний из России оказались в подвешенном состоянии, поскольку российские покупатели стали требовать от зарубежных владельцев дополнительных скидок. Они объясняют это ухудшением показателей бизнеса, которое произошло в период подготовки сделки. Как отметил Пенкин, иностранные компании часто не готовы идти на уступки, поскольку и так продают бизнес со значительным дисконтом, составляющим не менее 60%.

По его словам, в силу высокой ключевой ставки, разрыва логистических цепочек финансовые результаты компаний стали ниже, чем были год-два назад. Следовательно, российский покупатель, с которым подписана сделка, хочет сохранить экономику и купить пропорционально дешевле, добавил собеседник.

Как уточнил он, это касается сделок, на которые уже было получено разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, которая контролирует процесс продажи западного бизнеса.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российское правительство при определенных условиях разрешит иностранным компаниям конкурировать с отечественными производителями.