Группа компаний «Дело» запустила масштабный ребрендинг

Группа компаний «Дело» объявила о начале масштабного ребрендинга. В рамках обновления изменится логотип, фирменный стиль, архитектура бренда и шрифт, сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что визуальное оформление всех активов холдинга будет унифицировано с акцентом на их принадлежность к ГК «Дело».

В компании уточнили, что за последние годы к базовым новороссийским активам – «ДелоПортс» и Рускон – присоединились: «Глобал Портс», «ТрансКонтейнер», Сахалинское морское пароходство. Также был создан собственный ИТ-интегратор «ДелоТех». Кроме того, госкорпорация «Росатом» вошла в капитал «Управляющей компании «Дело», являющейся головной структурой группы.

Основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев назвал ребрендинг логичным шагом после объединения активов в цельную логистическую систему.

«Мы долго шли к лидерству на внутреннем рынке, добились его. Теперь мы готовимся выйти на следующий уровень, покорять зарубежные рынки, осваивать новые направления. У нас есть для этого все – профессионализм, грамотная стратегия, свежие идеи. Мы сохраняем и объединяем все самое лучшее под новым брендом», — отметил он.

Отмечается, что новый логотип сохраняет преемственность с предыдущей версией: в нем остался образ земного шара и привычные сине-белые цвета. При этом были добавлены стилизованные стрелки, расходящиеся по сторонам света. В компании уточнили, что они символизируют амбиции группы и стремление к росту.

Официальными цветами бренда станут «глубокий морской синий» и «парусный белый», отражающие связь с морем, а также «металлический серый», подчеркивающий надежность сервиса и устойчивость бизнеса.

Кроме того, архитектура бренда трансформируется из мультибрендовой в монолитную. Так, все компании группы объединит единый знак, фирменный шрифт и цвета. В Свою очередь, названия компаний останутся без изменений.

Ребрендинг будет проходить в несколько этапов. В течение этого времени новый и старые логотипы будут сосуществовать, пока не завершится обновление всех фирменных стилей и носителей.