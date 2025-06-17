«Дочка» немецкой компании задумала выкупить популярный российский бренд сыра

ООО «Хохланд Руссланд» — российская структура немецкого производителя сыра Hochland — может выкупить у ГК «Нева Милк» популярный бренд рассольного сыра «Сиртаки». Как пишут узнавшие о задуманной сделке журналисты «Коммерсанта», сейчас «дочка» компании из ФРГ производит конкурирующий с ним на отечественном рынке сыр «Фетакса» (оба бренда входят в российский топ-3 по востребованности в своей категории).

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В «Нева Милк», в портфеле которой также марки «Тысяча озер», «Золото Европы» и другие, подтвердили факт ведения переговоров, говорится в публикации. Стоимость бренда, который в Hochland хотят выкупить у конкурентов, инвестбанкир Илья Шумов оценил в 350–400 миллионов рублей.

По словам собеседников авторов на молочном рынке РФ, предстоящая сделка, реализация которой потребует согласия ФАС, «может рассматриваться с точки зрения снижения давления на материнскую компанию при сохранении позиций на российском рынке».

Помимо этого, как и во всех случаях приобретения активов подконтрольными иностранцам из недружественных стран структурами, нужно будет получить разрешение правительственной комиссии, напомнила юрист антимонопольной и регуляторной практики Vegas Lex Камилла Истамова, отметившая, что процедура может занять от трех до шести месяцев.

Ранее россияне назвали Кострому регионом страны с самым вкусным сыром. В тройку лидеров по этому показателю также попали Адыгея и Краснодарский край.