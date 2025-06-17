"Почта России" запустила отправку посылок в КНДР, говорится в сообщении госкомпании. Процесс приостановили в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Тест доставок прошел в мае 2025 года.

Физические и юридические лица могут оформить отправления весом до 20 кг - они дойдут за 15 календарных дней, сообщили в российской госкомпании.

В рамках доставки посылки сначала отправляются из Москвы во Владивосток, далее же партнерская северокорейская авиакомпания доставляет их в Пхеньян.