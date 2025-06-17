СМИ: «сделанный в Америке» смартфон Трампа будет китайским

В понедельник компания The Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о запуске собственного смартфона T1. Стоимость устройства составит 499 долларов США, включая годовую подписку на тарифный план Trump Mobile, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Компания сообщила, что смартфоны будут выпускаться в США и поступят в продажу уже в августе. Однако, как сообщает издание, эта информация не соответствует действительности. На самом деле смартфон с заставкой «Make America Great Again» будет производиться в Китае.

В статье сообщается, что характеристики T1 будут соответствовать уровню iPhone 16 Pro Max, который на данный момент является флагманом среди смартфонов от Apple, или даже превзойдут его. T1 будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем, как у iPhone 16 Pro Max. Такие экраны обычно производятся корейскими компаниями Samsung и LG.

Заявленная емкость аккумулятора, а также объем оперативной и встроенной памяти у T1 больше, чем у iPhone 16 Pro Max. Камера с разрешением 50 Мп — это даже лучше, чем у iPhone 16 Pro Max (Apple закупает камеры у Sony).

Сообщается, что Apple обычно не занимается производством своих смартфонов на территории Соединенных Штатов Америки. В основном это делают подрядчики в Китае, а часть производства была перенесена в Индию и другие азиатские страны. Стоимость iPhone 16 Pro Max составляет не менее 1199 долларов.