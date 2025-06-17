FT: конфликт на Ближнем Востоке затронул более 150 авиакомпаний

Более 150 авиакомпаний были вынуждены менять маршруты или отменять рейсы из-за закрытия неба в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как сообщил изданию источник, близкий к одному из европейских авиаперевозчиков, теперь компании вынуждены летать "в действительно маленьком коридоре". "Нам и так надо было облетать Россию, а нынешняя ситуация все очень усложнила", - заявил он.

Газета отмечает, что стоимость акций крупных авиакомпаний упала после того, как Израиль атаковал Иран. Сильнее всего пострадали перевозчики в Европе. Более 3 тыс. рейсов были отменены на Ближнем Востоке с начала последней эскалации, пишет газета со ссылкой на сервис Flightradar24. Самолеты летят через Египет и Саудовскую Аравию, облетая воздушное пространство Ирана, Ирака и Сирии.

FT указывает, что изменение маршрутов приводит к росту затрат на топливо и увеличению времени в полете, а также к сбоям в расписании. Кроме того, пишет газета, в свете эскалации выросла цена нефти марки Brent, что повлечет за собой удорожание топлива.