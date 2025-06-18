«Авито» выпустила первый российский опенсор-тренажер для ИИ-алгоритмов в рекламных аукционах

Команда искусственного интеллекта «Авито» представила платформу ВАТ (Benchmark for Auto-bidding Task). Это первый российский опенсорс-тренажер, который тестирует и оптимизирует алгоритмы ставок в рекламных аукционах, сообщает пресс-служба компании.

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Платформа имитирует реальные условия проведения рекламных аукционов, благодаря чему разработчики могут подключать свои алгоритмы, запускать симулированные кампании и сравнивать эффективность разных моделей.

В компании отметили, что это первая за последние 12 лет «песочница» с открытым кодом для такой задачи, так как до сих пор в рекламной индустрии использовался открытый датасет iPinYou.

Принцип работы ВАТ строится на том, что, когда пользователь открывает поиск или ленту рекомендаций, система запускает мгновенный аукцион между рекламодателями. Алгоритмы начинают рассчитывать ставку по нескольким параметрам.

В «Авито» добавили, что в современных реалиях, когда рекламные платформы обрабатывают миллионы запросов в секунду и используют продвинутые модели машинного обучения, в индустрии появились новые требования к качеству симуляции рекламных аукционов.

По оценкам исследователей «Авито», ВАТ поможет рекламным платформам увеличить доход на 10-20%, рекламодателям получить до 20% больше кликов при том же бюджете. Также разработчики смогут экспериментировать с алгоритмами без необходимости строить сложную инфраструктуру, а пользователи смогут видеть более релевантную рекламу.

В будущем «Авито» планирует сравнить на платформе различные базовые алгоритмы между собой, чтобы найти наиболее эффективные подходы под разные задачи.