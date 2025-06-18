В Минфине сделали заявление о возвращении иностранного бизнеса

Заместитель министра финансов Иван Чебесков поделился с РБК информацией о том, как будет происходить процесс возвращения иностранного бизнеса.

По словам собеседника, пока заявок от ушедших компаний нет, однако сейчас разрабатываются критерии для их возможного возврата по поручению президента. Россия, как уточнил Чебесков, многому научилась после ухода крупных компаний, и новые российские собственники часто управляют активами лучше.

Он подчеркнул, что страна заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций, но с учетом отраслевых требований. Например, при сборке автомобилей необходимо использовать российские технологии и комплектующие, а также привлекать российских партнеров, заявил замминистра. Эти требования будут определять профильные ведомства. Важно учитывать, на каких условиях компании ушли из России: если они действовали недобросовестно, подход будет особым, добавил собеседник.

Также, по его словам, сделки должны проходить на рыночных условиях. Если иностранцы заключили опционы на обратный выкуп по нерыночным ценам, они могут быть недействительны. Новый внешний инвестор должен предложить рыночную цену, которая устроит текущего собственника. Поскольку бизнес развивался, а выход иностранцев сопровождался дисконтом, за возврат им придется заплатить больше. Важно защитить российских инвесторов, учитывая принципы справедливости и выгоды для России, отметил Чебесков.

В правительстве РФ назвали условие для возвращения западных брендов

Ранее управляющий директор Salut Advisory Евгений Пенкин заявил РБК, что зарубежным предпринимателям стало труднее реализовать свои бизнес-проекты в России. Доходы их компаний снижаются, что делает их менее привлекательными для местных инвесторов.