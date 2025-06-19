Wildberries & Russ ведет работу по выходу на рынок Африки

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) ведет активную работу по выходу на рынок Африки, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

"Мы в целом уже активно наращиваем "международные" мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент", - сказал Мирзоян.

В настоящее время объединенная компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.