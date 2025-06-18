Nordgold намерен произвести больше 1 млн унций золота в 2025 году

Золотодобывающая компания Nordgold планирует в 2025 году нарастить производство золота, произведет больше 1 млн унций.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Георгий Смирнов.

"Чуть больше 1 млн унций", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе производства на этот год.

Смирнов уточнил, что это больше, чем в 2024 году.

Nordgold не раскрывал свои операционные результаты за 2024 год.

Кроме того, Смирнов отметил, что компания пока не рассматривает конкретные сделки в Африке, но видит возможности расширения своего присутствия в Африке, преимущественно в тех странах, где уже работает.

Nordgold объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС