Завершен прием заявок на Национальную премию в области информационных технологий

Названы претенденты на победу в Оргкомитет III Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2025» завершил прием заявок и назвал номинантов заключительного тура. Об этом сообщила пресс-служба премии.

© Пресс-центр Национальной премии «Приоритет-2025»

На заключительном этапе отбора конкурсных проектов к претендентам на победу экспертный совет премии добавил еще 27 российских компаний. Всего поступило более 200 заявок.

Номинантами финального этапа премии «Приоритет: Цифра — 2025» стали, в том числе, АО «Альфа-Банк», ПАО ГМК «Норильский никель», Rambler&Co и Сбер.

В пресс-центре премии отметили высокую активность ИТ-компаний всех сегментов бизнеса и назвали топ-10 номинаций, которые собрали больше всего конкурсантов. В список вошли «Корпоративные цифровые решения», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность», «Финансовые технологии», «Цифровые решения для промышленности», «Облачные технологии и сервисы», «Цифровая трансформация», «BPM-системы для контроля бизнес-процессов», «Цифровой прорыв» и «BIG DATA».

Также пресс-центр премии подчеркнул, что конкурсы, подобные Национальной премии в области информационных технологий, играют важную роль в продвижении передовых российских разработок в сфере информационных технологий. Выявление лучших способствует росту эффективности производства в различных отраслях экономики. Благодаря поддержке талантливых специалистов и ИТ-компаний количество инновационных решений в России будет только расти, создавая благоприятную среду для цифровой трансформации и стимулируя развитие высокотехнологичных продуктов и сервисов.

Организаторами и партнерами премии «Приоритет: Цифра - 2025» выступают НП «Центр развития общественных коммуникаций», ПО «Приоритет», компания «Норникель», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и РТК-ЦОД, АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ», VK Tech и ИД «Аргументы и Факты». Генеральным медиапартнером стал медиахолдинг Rambler&Co.

Победители премии станут известны 25 июня. Торжественная церемония пройдет в Общественной палате РФ в Москве. Принять участие в мероприятии может любой желающий по предварительной регистрации.