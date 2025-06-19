Новая Зеландия ввела санкции против «Калашникова»

Власти Новой Зеландии расширили санкции против РФ и ее «сторонников», включив в соответствующий список еще 18 физических и юридических лиц, а также 27 судов так называемого российского теневого флота. Об этом со ссылкой на главу МИД островного государства Уинстона Питерса сообщает ТАСС.

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По словам дипломата, помимо российских и белорусских предприятий и граждан под ограничения попали четверо представителей КНДР и двое иранцев.

Отмечается, что новозеландские санкции, в частности, ввели в отношении российских предприятий авиапромышленного сектора, включая «Аэроскан» и «КБ им. А. С. Яковлева», а также концерна «Калашников», который давно находится пол ограничениями Запада. Например, США ввели их еще в 2015 году.

Как напоминает агентство, власти Новой Зеландии с марта 2022 года регулярно вводят санкции в отношении РФ, которые в общей сложности коснулись более чем 1800 граждан страны. Для упрощения принятия соответствующих мер местный парламент даже принял специальный закон.

Ранее на этой неделе стало известно, что Лондон ввел новые антироссийские санкции против четырех человек, шести организаций и 20 нефтяных танкеров.