Назван срок запуска в России беспилотных поездов

В России беспилотные пассажирские поезда дальнего следования начнут курсирование к 2030 году. Такой срок в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал замминистра транспорта Андрей Никитин. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что до 2030 года точно технологии будут использоваться. Сначала в грузовых поездах, потом в пассажирских», — заявил чиновник.

В данный момент РЖД и другие компании продолжают тестировать технологии беспилотного управления, пока не будут уверены в их безопасности.

Движение беспилотных такси в стране планируется запустить уже после 2030 года. С внедрением такого вида транспорта в ведомстве не торопятся намеренно, считая, что технологии еще не отработаны до уровня максимальной безопасности.

Ранее на ПМЭФ бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян рассказал о неочевидных последствиях введениях беспилотных такси. В частности, в США такой вид транспорта стали использовать в качестве дешевого отеля на час и места для интимных встреч.