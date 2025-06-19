Названо число оставшихся в России американских компаний

Около 150 американских компаний после введения санкций остались работать в России, не проходя "конвертацию" в российский бизнес. Еще около 100 компаний из США были преобразованы в российские. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на сессии ПМЭФ "Международное сотрудничество в налоговой сфере: приоритеты сегодняшнего дня".

"У нас 250 компаний целиком (остались в РФ после введения западных санкций), из них некоторые бывшие американские стали российскими. Поэтому мы считаем их тоже, что это 250 компаний. Если чисто американские, которые без всяких конвертаций, ну, наверное, 150 таких чисто американских осталось", - сказал он.