Банк ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке с 20 июня

Банк ВТБ с 20 июня снизил ставки по ряду своих ипотечных программ, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов.

© Российская Газета

По его словам, которые приводит пресс-служба банка, с 20 июня ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

В ближайшее время банк также планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам.

По новым условиям (с учетом суммы дисконтов) ставка по рыночной ипотеке составит от 25,3% на покупку квартир и апартаментов, от 25,9% - на индивидуальное жилищное строительство. Комбо-ипотека будет от 6,97% в сочетании с "семейной" госпрограммой, от 7,03% - с IT-ипотекой.

"Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях. Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты", - отметил Александр Пахомов.

По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января-июня 2025 года составят около 1,5 трлн рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что банки начали понемногу снижать ставки по рыночным ипотечным программам. Например, о снижении ставок сразу на 2-3,5 процентных пункта с 10 июня сообщал Сбербанк.