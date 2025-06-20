Уникальный всесезонный крытый сёрфинг-центр с океанскими волнами появится в СберСити

На ПМЭФ-2025 подписано Соглашение о сотрудничестве в целях строительства уникального спортивно-рекреационного курорта нового поколения в СберСити в Рублёво-Архангельском на западе Москвы.

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Серфинг-центр площадью 30 тысяч кв.м будет работать круглый год и станет как местом притяжения и отдыха для тысяч москвичей, так и новым туристическим объектом для гостей столицы. Его строительство планируется завершить в 2028 году. В рамках Петербургского международного экономического форума Мэр Москвы Сергей Собянин и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф подписали Соглашение о сотрудничестве в целях создания в Москве уникального крытого всесезонного сёрфинг-центра с океанскими волнами.

Генератор океанических волн планируют сконструировать так, чтобы в бассейне площадью свыше 12 тысяч кв.м могли одновременно кататься более 90 человек разного уровня подготовки: от новичков до продвинутых сёрферов. Современное оборудование и технологии позволят создавать порядка 30 типов волн каждые 8-16 секунд, настраивать волны под разные стили и уровни сложности катания, а их высота может достигать 2 м. Продолжительность проезда по самой длинной волне составит около 30 секунд. Техническое обеспечение центра также позволит проводить в нём соревнования различного уровня. В комплексе, помимо сёрфинг-пространства, предусмотрены пляжная зона, аквапарк для детей, термальный центр со СПА и фитнесом.

Проект повысит популярность активных видов отдыха и интерес к сёрфингу в России, а также укрепит имидж столицы как города инноваций.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы создадим в СберСити место, где можно будет заниматься сёрфингом круглый год. Такой комплекс идеален как для любителей, так и для профессиональных сёрфингистов. Новейшие технологии, которые мы используем, позволят имитировать океанские волны с высокой точностью. Это будет уникальный опыт для России и всего мира. Более того, центр прекрасно подходит и для семейного отдыха. Я благодарен Правительству Москвы за поддержку и уверен, что проект станет символом динамичного развития города».

Комплекс будет располагаться в пешей доступности от строящейся станции метро «Рублево-Архангельское», открытие которой планируется в 2027 году.

В СберСити строятся различные пространства для занятий спортом: 37 км велодорожек, футбольное поле, скейт-парк, спорткомплекс для бадминтона, беговые дорожки, лыжные маршруты, баскетбольные и волейбольные площадки. Будет благоустроено несколько километров набережной Москвы-реки, а на берегу пруда появятся парки и японский сад. Парки и скверы занимают 30% нового района.