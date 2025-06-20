Дерипаска обратился к бизнесу

Российский предприниматель Олег Дерипаска, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посоветовал бизнесу положить деньги на депозит. Об этом сообщает РБК.

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Так бизнесмен ответил на вопрос, как в текущей ситуации выживать предпринимателю, и куда обратить внимание, чтобы заработать.

«В нашей стране сейчас лучше всего класть деньги на депозит», — сказал Дерипаска.

Также он заявил, что сегодня при принятии решения работать с тем или иным государством самое важное — его внутренняя стабильность.

Говоря о проблемах бизнеса с доступом к капиталу, предприниматель выразил мнение, что они решаемы.