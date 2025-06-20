Путин: ситуация с аэропортом Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг аэропорта Домодедово не имеет ничего общего с национализацией. Об этом он сказал на пленарном заседании ПМЭФ.

Кадры опубликовали в Telegram-канале RT.

Глава государства заметил, что национализация не может положительно влиять на рост российской экономики.

«Возня вокруг этого объекта идёт уже давно, не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идёт много лет... И это не имеет ничего общего с национализацией», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что суд обратил в доход государства аэропорт Домодедово‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​. Бывший бенефициар воздушной гавани Дмитрий Каменщик обжаловал решение о передаче активов государству.