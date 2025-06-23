В российских магазинах увеличилась доля отечественного виски

Доля отечественного виски в российских магазинах по итогам 2024 года выросло до 51%. Об этом сообщает «РБК Вино».

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Таким образом, доля иностранного виски на российских прилавках опустилась 49%. В 2023 году иностранный виски занимал 52%, а до введения санкций в 2021 году — 81%.

В статье отмечается, что продукцию крупнейших международных брендов — Johnnie Walker, Jack Daniel's, Bell's, Auchentoshan, Jim Beam, Macallan и White Horse — поставляют в Россию по параллельному импорту.

«Если в 2022 году было реализовано 6,78 млн декалитров, то в 2023-м — уже 8,2 млн, а в 2024-м — 9,75 млн декалитров. Это показывает стабильное укрепление позиции категории в условиях трансформации алкогольного рынка», — поделился председатель совета директоров ПАО «АГК», конечный бенефициар «КЛВЗ Кристалл» Павел Победкин.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что в России за период с января по апрель 2025 года на 22% уменьшился выпуск коньяка и на 58% упало производство коньячного дистиллята.