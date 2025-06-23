Бренд Calvin Klein подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа

Бренд одежды Calvin Klein подал заявку в Федеральную службу интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего логотипа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующую документацию.

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Согласно документу, заявка подана 16 июня. Товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 27 и 35. Это позволяет производить и продавать под брендом мыло, духи, шампунь, дезодоранты, рюкзаки, очки, сумки, часы, рубашки, футболки и майки, шкафы, а также книжные полки и ковры.

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в марте 2022 года объявила о приостановке работы на российском рынке. На территории РФ находилось более 150 точек бренда. В отчете корпорации за первую половину 2023 года сказано, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.

В мае в Роспатент подала заявку компания Chanel SARL. Фирма регистрирует товарный знак "Шанель", по МКТУ № 9 и 25. Это позволяет производить и продавать оптику, юбки, платья, джинсовки, футболки, шорты, шляпы, перчатки и спортивную обувь