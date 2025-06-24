Российский бизнес изменил отношение к санкциям

Деловое сообщество адаптировалось к ограничениям, сообщает ИА DEITA.RU.

Экономические ограничения, наложенные на российский сектор бизнеса, уже не является ключевым фактором риска. Гораздо больше бизнес волнует кадровый кризис.

Об этом сообщают «Ведомости» с ссылкой на исследование «CEO-барометр», подготовленном компанией «Яков и партнеры». Всего 20 процентов опрошенных назвали санкции основными рисками. В 2024 году санкции назвали фактором риска 47 процентов бизнесменов.

Около 150 руководителей компаний из разных отраслей российской экономики, включая банковскую, IT, телеком, нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, розничную торговлю, химию, энергетику, транспорт и медицину были опрошены в ходе исследований.

Ранее премьер Михаил Мишустин также признал, что наработки российского бизнеса позволили пережить санкционный кризис. В частности, Россия справилась с ограничениями доступа к ПО, введенными западом. Россия располагает необходимым технологическим заделом, который удалось запустить в работу.