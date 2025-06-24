Nordgold может начать добычу германия в Якутии

Золотодобывающая компания Nordgold рассматривает возможность добычи германия на цинковом месторождении Сардана в Якутии. Согласно базовой модели проекта, полуметалл планируется продавать в составе цинкового концентрата, сообщил "Ведомостям" в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Георгий Смирнов.

По данным издания, компания разработает более детальный подход к разработке месторождения по окончании геологоразведочных работ в этом году. Смирнов подчеркнул, что согласно подтвержденным данным по месторождению, запасов оказалось не достаточно для подготовки технико-экономического обоснования проекта.

По словам гендиректора, Nordgold получит обновленные данные по запасам на месторождении Сардана в первом или во втором квартале 2026 года. Он добавил, что сейчас нельзя говорить об оценке экономики проекта без этих данных.

В июле 2024 года сообщалось, что структура золотодобытчика - компания "Нордголд развитие" - стала владельцем 100% в компании "Якутский газоперерабатывающий комплекс" (ЯГПК), которая владеет лицензиями на участки полиметаллических руд в Якутии.

Согласно данным Роснедр, ЯГПК владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых полиметаллических руд (свинца, цинка и серебра) в пределах Сарданинского рудного узла в Якутии, а также лицензией на разведку и добычу полиметаллических руд на месторождении Сардана. Лицензии у компании действуют до 2036 и 2030 годов соответственно.

О компании

Nordgold объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве.

В Якутии компания развивает кластер Гросс в Олекминском районе. Он объединяет действующие рудники Гросс и Таборный, а также перспективные проекты развития.